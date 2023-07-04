Клубы РПЛ ведут переговоры о переходе игроков «Ариса» Яблонского и Медиубы

Кипрский «Арис» начал переговоры с клубами РПЛ о продаже 28-летнего белорусского полузащитника Евгения Яблонского и 25-летнего алжирского защитника Абделя Медиуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Оба футболиста выступают за национальные команды своих стран, при этом Яблонский является капитаном сборной Беларуси.
Напомним, в составе «Ариса» прошлый сезон провёл российский нападающий Александр Кокорин. Ранее в СМИ появилась информация, что на Кокорина претендует «Шабаб Аль-Ахли». Клуб возглавляет сербский тренер Марко Николич, который ранее работал в «Локомотиве»
Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Хотя игрок провёл прошлый сезон в аренде в кипрском «Арисе», больше итальянцы не согласны на такой вариант — через год нападающий станет свободным агентом. «Фиорентина» готова к продаже футболиста, а клуб из ОАЭ готов выкупить игрока.
- 4 июля 2023
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