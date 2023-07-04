Footmercato: Александр Кокорин не вернётся в «Арис»
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернётся в кипрский «Арис», сообщает Footmercato.
По данным источника, «Арис», за который Кокорин выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды, отказался от идеи с возвращением российского форварда. Отмечается, что это связано с финансовыми условиями.
Кипрский клуб, выплачивавший Александру Кокорину две трети его зарплаты по контракту с «Фиорентиной», не готов снова пойти на такой шаг.
32-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в 2021 году. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 30 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до июня 2024-го.
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