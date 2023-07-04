«Спартак» объявил о старте продаж абонементов

Московский «Спартак» сообщил о начале абонементной кампании нового сезона. Продажи будут осуществляться через официальный сайт. Желающие могут приобрести абонементы на трибуны A, C и D.

Абонементы позволят их обладателям сэкономить до 45% совокупной стоимости билетов на игры «Спартака» в чемпионате страны. Если в вашей семье есть юные красно-белые поклонники до 16 лет включительно, выбирайте абонементы на трибуну С со скидкой в 50%.

Кроме того, владельцы этих абонементов получат приоритетное право при покупке абонементов на сезон-2024/2025.

Все участники программы лояльности ФК «Спартак-Москва» получат различные привилегии от клуба — например, приоритетное право покупки дополнительных билетов на матчи красно-белых и на иные мероприятия на «Открытие Банк Арене», а также специальные предложения от официальных партнёров.

Подробнее об абонементной программе можете прочитать по ссылке.