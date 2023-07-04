Салиба подпишет новый контракт с «Арсеналом» в ближайшее время — Романо

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба в самое ближайшее время заключит новый контракт с лондонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, стороны договорились о продлении сделки ещё месяц назад, а в ближайшее время о заключении нового контракта объявят официально. Соглашение Вильяма Салиба с «Арсеналом» будет рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления на двенадцать месяцев.

В сезоне-2022/2023 на счету французского защитника 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Нынешний контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.