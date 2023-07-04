«Барселона» близка к подписанию Ивана Фреснеды

«Барселона» близка к трансферу правого защитника «Реала Вальядолид» Ивана Фреснеды, но сделка зависит от того, сможет ли каталонский клуб сначала разгрузить зарплатную ведомость для приглашения испанского игрока, сообщает ESPN.

По информации источника, Барса» хочет предложить 18-летнему защитнику пятилетний контракт и надеется достичь соглашения с «Вальядолидом», который в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион Испании. Пункт об отступных Фреснеды составляет € 20 млн, но каталонский клуб считает, что трансфер может быть оформлен примерно за половину этой суммы.

«Боруссия Дортмунд» и лондонский «Арсенал» также рассматривали возможность подписания Фреснеды в январское трансферное окно после его прорывного сезона в Ла Лиге с «Вальядолидом».

В прошедшем сезоне испанского чемпионата на счету Ивана 22 матча, в которых он не отличился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.