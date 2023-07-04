«Рановато по два, оставь на чемпионат». Юран — Трошечкину после дубля «Текстильщику»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги игры с «Текстильщиком» (2:0) и первого сбора в целом.
«Мы работали по своему графику, в режиме двухразовых тренировок. Нагрузки не снижали. Сегодня играли на фоне усталости. Самое главное, что обошлось без травм. В первом тайме Александр Трошечкин забил два мяча. Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат» (улыбается). Во втором тайме играли молодые ребята, старались, но у них не всегда получалось терпеть, когда тяжело.
Впереди – второй сбор в Подмосковье, который стартует 7 июля. Мы переходим к следующему этапу подготовки. На этом сборе будет больше тактики, запланированы два контрольных матча. Предстоит кропотливая работа, чтобы сложить эту «мозаику», чтобы игровой механизм заработал в нужном ритме к стартовой домашней игре с «Зенитом». И мы приложим максимум усилий, для того чтобы эта «мозаика» сложилась», — приводит слова Юрана пресс-служба нижегородского клуба.
- 4 июля 2023
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