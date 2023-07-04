«Америка Минейро» объявил о переходе Педриньо на правах аренды

Нападающий «Локомотива» Педриньо проведёт следующий сезон в команде «Америка Минейро», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

В «Локомотив» Педриньо перешёл в сентябре 2022 года, подписав контракт на четыре года. За железнодорожников бразилец дебютировал 11 сентября в гостевом матче с «Факелом» (0:2) в рамках Российской Премьер-Лиги. 28 сентября 2022 года в матче Кубка России с подмосковными «Химками» (5:0) нападающий забил четыре мяча и стал первым футболистом в российской истории «Локомотива», отметившимся покером.

Ранее 26-летний футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино». В декабре 2022 года он был отдан в аренду в «Сан-Паулу», однако в конце апреля клуб расторг договор с футболистом из-за обвинений бразильца в домашнем насилии. Сам игрок опроверг обвинения в свой адрес.