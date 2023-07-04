Агент Уго подтвердил интерес «Зенита» к 19-летнему бразильцу
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Лукас Минейро, агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, прокомментировал интерес «Зенита» к своему клиенту. Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен заполучить 19-летнего футболиста в рамках сделки по возможному переходу Клаудиньо во «Фламенго».
«Да, он интересен «Зениту», — приводит слова Минейро издание «Евро-Футбол.Ру».
Отметим, что Уго является воспитанником академии «Фламенго». За первую команду молодой бразилец успел провести 57 матчей, забить пять голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Уго в € 3 млн.
Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Зенит» проведёт 15 июля против ЦСКА в рамках Суперкубка России. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
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