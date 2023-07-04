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Мойсес Кайседо отказался переходить в «Баварию»

Мойсес Кайседо отказался переходить в «Баварию»
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Эквадорский полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсес Кайседо точно не перейдёт в мюнхенскую «Баварию» этим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, «Бавария» вела активные переговоры с руководством игрока. Мойсес был в списке приоритетных подписаний клуба в это трансферное окно, однако сегодня мюнхенскому клубу дали понять, что у него нет шансов на подписание футболиста. Кайседо решил остаться в Премьер-лиге.

В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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