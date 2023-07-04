Черчесов заявил, что отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Спартака», «Амкара» и сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии и отклонил его.

«Буквально в воскресенье звонили и интересовались. Но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым мы идём», — приводит слова Черчесова издание «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. У руля команды 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.

В «Ференцварош» Черчесов пришёл после ухода из сборной России, с которой он добился исторического достижения — 1/4 финала чемпионата мира.