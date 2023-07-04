Канадская футболистка объяснила, почему ушла из белорусской команды

Канадская нападающая Патриция Ламанна покинула женский футбольный клуб «Минск». Контракт с футболисткой расторгнули по соглашению сторон. В одном из постов в соцсетях нападающая призналась, что ничего не ела весь день перед матчем с «Бобруйчанкой» (13:0) и едва не потеряла сознание.
«Да, в тот день я не ела ничего, потому что у нас на базе только ужин, а игра была до ужина. В результате на голодный желудок я стала игроком матча, забила четыре гола. Одной из причин моего ухода из клуба было питание. К сожалению, оно не было каким-то хорошим. У нас не было ни завтраков, ни обедов. А иногда после вечернего матча ты приходишь в столовую, а там стоит твоё блюдо, обмотанное в пищевую пленку, полностью холодное и уже не вкусное. Я похудела на 12 килограммов за три месяца», — приводит слова футболистки mlyn.by.
- 4 июля 2023
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:18
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:38
-
18:26
-
18:18
-
18:18
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:56
-
17:50