Андрей Канчельскис: «Тобол»? Как я могу возглавить клуб, где есть главный тренер?

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что ведёт переговоры с «Тоболом».
«Тобол»? Как я могу возглавить клуб, где есть главный тренер? Мало ли что говорят. Пока у меня нет конкретики, поэтому я не могу ответить на вопрос. Веду переговоры со многими клубами. Но будем разговаривать, когда будет конкретика», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Канчельскис находится в Казахстане. Там он ведёт переговоры с одним из местных клубов. Экс-игрок сборных СССР и России может возглавить клуб из города Костанай — «Тобол». Стороны близки к подписанию контракта.
Напомним, Андрей Канчельскис выступал за «Динамо Киев», донецкий «Шахтёр», «Манчестер Юнайтед» и «Крылья Советов».
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