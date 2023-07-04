Андрей Канчельскис: «Тобол»? Как я могу возглавить клуб, где есть главный тренер?

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что ведёт переговоры с «Тоболом».

«Тобол»? Как я могу возглавить клуб, где есть главный тренер? Мало ли что говорят. Пока у меня нет конкретики, поэтому я не могу ответить на вопрос. Веду переговоры со многими клубами. Но будем разговаривать, когда будет конкретика», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Канчельскис находится в Казахстане. Там он ведёт переговоры с одним из местных клубов. Экс-игрок сборных СССР и России может возглавить клуб из города Костанай — «Тобол». Стороны близки к подписанию контракта.

Напомним, Андрей Канчельскис выступал за «Динамо Киев», донецкий «Шахтёр», «Манчестер Юнайтед» и «Крылья Советов».