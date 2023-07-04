Иньеста может перейти в «Интер Майами» к Месси и Бускетсу

Испанский полузащитник Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами» и воссоединиться с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом, сообщает Mundo Deportivo. Напомним, 39-летний футболист сейчас находится без клуба после того, как сыграл свой последний матч за «Виссел Кобе» в японской Джей-лиге.
По информации источника, у Андреса есть два предложения. Одно из них – от «Интер Майами», где игрок мог бы воссоединиться с двумя бывшими товарищами по команде: Лео Месси и Серхио Бускетсом. Кроме того, в клубе также может оказаться Жорди Альба. Тренирует команду Херардо Мартино, который уже работал с Иньестой в «Барселоне».
Также у Иньесты есть вариант с Саудовской Аравией, которая хочет укрепить свою лигу футбольными звёздами. У Андреса по-прежнему есть хорошая узнаваемость, несмотря на его возраст, потому в этой стране заинтересованы в его кандидатуре.
39-летний игрок летом покинул «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры испанский футболист не объявлял.
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