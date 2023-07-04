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Луан заявил, что от него скрывали приезд «Спартака» в Бразилию и медосмотр для клуба

Луан заявил, что от него скрывали приезд «Спартака» в Бразилию и медосмотр для клуба
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Нападающий «Коринтианса» Луан Вийера рассказал, что с запозданием узнал о предложении московского «Спартака».

«Это был основной мотив того, почему я не уехал за границу. Ренато Аугусто до сих пор проклинает меня, что я не направился в Китай. Я только в тот момент узнал, что всё было готово. По «Спартаку» – я был в сборной в Порту-Алегри. Только там я узнал, что люди звонили мне и говорили: «Мы находимся здесь в Порту-Алегри, чтобы провести медобследование, и чтобы ты уехал за границу». Ответил: «Как так? Я об этом не знал», — цитирует Луана Bolavip Brasil.

Напомним, сообщения о том, что Луан Вийера может перейти в «Спартак», появились летом 2017 года, когда бразильский нападающий играл за «Гремио». В 2020-м форвард стал игроком «Коринтианса».

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