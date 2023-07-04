Федотов высказался о разгромной победе ЦСКА над «Нефтехимиком» в товарищеском матче
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат товарищеского матча с «Нефетхимиком» (4:0).
«Вышло скомканное начало, затем в игру. Что-то стало получаться. Ребятам по мере готовности выделили разное количество времени. Ребятам, которые играли за сборные, тоже нужен отдых. Форсируем ли подготовку? Работаем в обычном режиме», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, набрав 58 очков. Московская команда отстала от первого места, на котором находится «Зенит» на 12 очков. Также красно-синие смогли победить в Кубке России. В Суперфинале Кубка армейцы победили «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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