Даниэль Фарке – новый главный тренер «Лидс Юнайтед»

«Лидс Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.

«Я хотел бы поблагодарить всех за действительно теплый прием, я очень благодарен в этот момент за то, что работаю в этом удивительном клубе. Я знаю ответственность за то, чтобы оправдать все ожидания, и я хочу отплатить за оказанное доверие.

Самое главное — снова создать сплоченность и единство в этом клубе, и с сегодняшнего дня я буду работать над этим со своим штабом и игроками, и я верю, что наши болельщики будут рядом, когда они нам понадобятся. Я не могу дождаться первой игры сезона», заявил недавно назначенный тренер.

Напомним, 2 июня Фарке покинул пост главного тренера «Боруссии» Мёнхенгладбах. 46-летний наставник возглавлял «Боруссию» на протяжении года (с 4 июня 2022-го). Под его руководством команда заняла десятое место в Бундеслиге-2022/2023. Из Кубка Германии чёрно-бело-зелёные выбыли на стадии 1/16 финала, уступив «Дармштадту» (1:2).