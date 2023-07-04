Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал информацию об интересе ПАОКа к Чалову

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о будущем нападающего армейцев Фёдора Чалова.
«Как всегда бывает: есть тема и вбросы. Всему верить нельзя. Федя хорошо себя показал в прошлом сезоне, поэтому предложения могут поступать. Но предложение должно устроить все стороны», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий забил 24 гола в 41 матче и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года. У Чалова уже есть европейский опыт: с февраля по июнь 2022 года он на правах аренды находился в швейцарском «Базеле».
Московский ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России и завоевал Кубок России, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
- 4 июля 2023
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