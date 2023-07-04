Владимир Федотов ответил на вопрос о возможных летних трансферах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможных приобретениях армейцев в летнее трансферное окно.

«Переживаю ли, что возможные новички будут встраиваться в команду по ходу сезона? Это уже как данность. Вопросы с новичками любят тишину. Сколько должно быть новичков? Если я скажу шесть и они появятся, то отлично (смеётся)», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сезон-2022/2023 ЦСКА завершил на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков. Чемпионом стал «Зенит». Кроме того, армейцы выиграли Кубок страны, переиграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Ранее на этой неделе ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильёй Помазуном и в очередной раз отдал его в аренду в екатеринбургский «Урал».