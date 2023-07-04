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Агент Гайча: Адольфо счастлив в «Вероне» и хотел бы остаться там

Агент Гайча: Адольфо счастлив в «Вероне» и хотел бы остаться там
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Агент аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро дал комментарий о будущем 24-летнего форварда.

«Адольфо счастлив в «Вероне» и хотел бы остаться там. На данный момент мы продолжаем ждать. Ждем «Верону» и надеемся, что решение будет найдено», приводит слова Каро Sport Italia.

24-летний Адольфо Гайч забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Верону». Он выступает за ЦСКА с 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренцо» за € 8,5 млн. В 30 матчах за московскую команду Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце 2025 года. По ходу выступлений за ЦСКА Гайч ранее отправлялся в аренду в «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания).

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