«Црвена Звезда» — «Зенит»: сине-бело-голубые сравняли счёт

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В эти минуты в матче Кубка PARI Премьер встречаются российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте счёт в матче открыла «Црвена Звезда». Отличился форвард Мирко Иванич с передачи Стефана Митровича — 1:0 в пользу сербского клуба. Уже во втором тайме, на 62-й минуте счёт сравнял Эдуардо Кейрос (Ду Кейрос).

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире принимают участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив занявший второе место московский ЦСКА на 12 очков.