Хадсон-Одои хочет покинуть «Челси». Контракт игрока с клубом истекает следующим летом

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть лондонский клуб в это трансферное окно. Интерес к игроку проявляют «Милан» и «Фулхэм», сообщает британское издание Daily Mail.

По сведениям источника, 22-летний английский полузащитник хочет играть регулярно, а в «Челси» его игровая практика, скорее всего, будет ограничена. Отмечается, что «синие» готовы выслушать предложения о его продаже. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за леверкузенский «Байер» на правах аренды. Полузащитник провёл 14 игр в рамках Бундеслиги и сделал одну результативную передачу. В позапрошлом сезоне англичанин играл за «Челси». Тогда он провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги и сделал одну голевую передачу.