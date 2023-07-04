Сделка по переходу Фирмино в «Аль-Ахли» полностью завершена – Джейкобс

Переход бразильского нападающего Роберто Фирмино в «Аль-Ахли» теперь окончательно оформлен, сообщил журналист Бэн Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. 31-летний футболист подпишет трёхлетний контракт с саудовским клубом.

Фирмино перейдёт в «Аль-Ахли» в качестве свободного агента после окончания соглашения с «Ливерпулем». К мерсисайдскому клубу Фирмино присоединился из «Хоффенхайма» летом 2015 года. С «красными» бразилец выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Кубок лиги.

В минувшем сезоне нападающий провёл за английский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Суммарно за «Ливерпуль» форвард сыграл в 362 матчах с учётом всех соревнований, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи.