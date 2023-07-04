«Црвена Звезда» — «Зенит»: красно-белые снова впереди

В эти минуты в матче Кубка PARI Премьер встречаются российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый мяч был забит на 39-й минуте, счёт в игре открыла «Црвена Звезда». Отличился форвард Мирко Иванич с передачи Стефана Митровича. Далее на 62-й минуте сине-бело-голубые сравняли счёт. Автором гола стал Эдуардо Кейрос, а голевую передачу оформил Дмитрий Васильев. Уже в конце матча, на 88-й минуте, с пенальти забил Жан-Филипп Крассо.

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире участвуют «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив занявший второе место московский ЦСКА на 12 очков.