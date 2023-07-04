Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 июля, завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 39-й минуте, счёт в матче открыла «Црвена Звезда». Отличился форвард Мирко Иванич с передачи Стефана Митровича. На 62-й минуте сине-бело-голубые сравняли счёт. Автором гола стал Эдуардо Кейрос, а голевую передачу оформил Дмитрий Васильев. Уже в конце матча, на 88-й минуте победный мяч с пенальти забил Жан-Филипп Крассо.

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире принимают участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив занявший второе место московский ЦСКА на 12 очков.

Материалы по теме
«Зенит» согласился платить Кузяеву € 2,5 млн, Далер подпишет новый контракт — Озкан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023