«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира

Сегодня, 4 июля, завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 39-й минуте, счёт в матче открыла «Црвена Звезда». Отличился форвард Мирко Иванич с передачи Стефана Митровича. На 62-й минуте сине-бело-голубые сравняли счёт. Автором гола стал Эдуардо Кейрос, а голевую передачу оформил Дмитрий Васильев. Уже в конце матча, на 88-й минуте победный мяч с пенальти забил Жан-Филипп Крассо.

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире принимают участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив занявший второе место московский ЦСКА на 12 очков.