Сергей Семак ответил на вопрос об основном вратаре «Зенита» в новом сезоне
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об основном вратаре сине-бело-голубых в новом сезоне.
«Когда определимся, кто будет первым номером? Мы определимся до начала официальных матчей. У нас есть время. Всегда решает главный тренер. У нас всего три матча, поэтому всем даём возможность. Принимаем во внимание то, как они работают на тренировках. Будущее всех вратарей? Будем принимать решение: кто останется, а кто, возможно, уйдёт в аренду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
Напомним, сегодня, 4 июля «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче Кубка PARI премьер. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии — 2022/2023 и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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