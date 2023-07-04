Сергей Семак ответил на вопрос об основном вратаре «Зенита» в новом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об основном вратаре сине-бело-голубых в новом сезоне.

«Когда определимся, кто будет первым номером? Мы определимся до начала официальных матчей. У нас есть время. Всегда решает главный тренер. У нас всего три матча, поэтому всем даём возможность. Принимаем во внимание то, как они работают на тренировках. Будущее всех вратарей? Будем принимать решение: кто останется, а кто, возможно, уйдёт в аренду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 4 июля «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче Кубка PARI премьер. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии — 2022/2023 и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.