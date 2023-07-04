Семак прокомментировал уход российских тренеров «Зенита» из клуба ради работы в Европе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался насчёт ухода Александра Низелика и Марии Буровой из клуба.
«Касаемо Максима Гайдовского, его уход связан с переездом по семейным обстоятельствам. Он занимается и работает. Возможно, мы его увидим на тренерской скамейке. Что касается Саши и Маши (Низелик и Бурова. — Прим. «Чемпионата»), то ребята хотят попробовать силы в другой стране. Мы в прекрасных отношениях. Это их выбор. Спасибо им за труд», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
Напомним, ранее стало известно, что тренерский штаб «Зенит» покинули два специалиста — помощник главного тренера Сергея Семака Александр Низелик и специалист по физподготовке Мария Бурова. Сообщалось, что они покинули «Зенит», так как получили предложение продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.
- 4 июля 2023
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