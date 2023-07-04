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Семак ответил, есть ли у него желание укрепить позицию центрального защитника в «Зените»

Семак ответил, есть ли у него желание укрепить позицию центрального защитника в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, хотелось ли бы ему усилить линию обороны сине-бело-голубых при помощи новых игроков.

«Есть ли желание укрепить позицию центрального защитника? Селекционная работа должна вестись постоянно. Работаем. Не всегда имеем то, что хотелось бы. Тем не менее у нас есть определённые вводные. Усиление никогда никому не помешает», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд под руководством Сергея Семака. Российский специалист возглавил сине-бело-голубых в 2018 году, ранее он работал главным тренером «Уфы». Вместе с «Зенитом» Семак также выигрывал Суперкубок и Кубок страны.

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