«ПСЖ» не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта до 2025 года
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Переговоры между «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта до 2025 года зашли в тупик. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.
По сведениям источника, в клубе считают, что 24-летний форвард хочет уйти следующим летом на правах свободного агента. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года, но в соглашении есть опция продления на 12 месяцев.
Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.
Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в «Реал» Мадрид за сумму в € 224 млн + € 56 млн.
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