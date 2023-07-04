«ПСЖ» не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта до 2025 года

Переговоры между «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта до 2025 года зашли в тупик. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По сведениям источника, в клубе считают, что 24-летний форвард хочет уйти следующим летом на правах свободного агента. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года, но в соглашении есть опция продления на 12 месяцев.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в «Реал» Мадрид за сумму в € 224 млн + € 56 млн.