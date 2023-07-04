Новичок «Зенита» Коваленко назвал цели на сезон
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко озвучил свои цели на следующий сезон.
«Цели на сезон? Получать больше игровой практики, как можно чаще появляться на футбольном поле. Индивидуальные цели? Буду выходить на поле, а там посмотрим. Хочется прогрессировать. Сезон длинный, поэтому посмотрим, как всё будет», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский полузащитник выступал за «Сочи». В сезоне-2022/2023 Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.
В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
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