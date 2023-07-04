Новичок «Зенита» Коваленко назвал цели на сезон

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко озвучил свои цели на следующий сезон.

«Цели на сезон? Получать больше игровой практики, как можно чаще появляться на футбольном поле. Индивидуальные цели? Буду выходить на поле, а там посмотрим. Хочется прогрессировать. Сезон длинный, поэтому посмотрим, как всё будет», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский полузащитник выступал за «Сочи». В сезоне-2022/2023 Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.