Мэйсон Маунт в видеообращении подтвердил уход из «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт сообщил болельщикам об уходе из клуба в своём видеообращении. Напомним, ранее появлялась информация о том, что он близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Привет фанатам «Челси». Учитывая все слухи об уходе за последние полгода, скорее всего, это не станет для вас удивлением. Однако, даже несмотря на всё это, мне нелегко сообщать вам о том, что я покидаю «Челси».

Я считаю, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление. Поэтому я решил сказать вам напрямую, насколько сильно благодарен вам за всю поддержку на протяжении этих 18 лет.

Знаю, что некоторые из вас не обрадуются моему решению, но чувствую, что это наиболее правильный шаг для меня на данном этапе карьеры.

Я присоединился к «Челси» когда мне было шесть лет, и мы через многое прошли вместе. Победа в молодёжном Кубке, получение награды лучшего игрока сезона, победа в Суперкубке, в клубном чемпионате мира, и, конечно же, та незабываемая ночь, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Также хочу поблагодарить всех тренеров, персонал и одноклубников, которые успели стать для меня настоящей семьёй, постоянно поддерживая меня. И, конечно, болельщиков, которые всегда были рядом», — сказал Маунт в видеообращении у себя в соцсетях.