Маунта представят в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» в среду утром

Мэйсон Маунт в самое ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, официальное объявление о трансфере со стороны «Манчестер Юнайтед» последует утром среды, 5 июля. Ранее на этой неделе английской полузащитник прошёл медобследование для манкунианского клуба, а сегодня вечером попрощался с болельщиками «Челси», фактически подтвердив свой уход из клуба.

сезоне-2022/2023 Маунт провёл 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом был рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.