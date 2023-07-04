Маунта представят в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» в среду утром

Мэйсон Маунт в самое ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, официальное объявление о трансфере со стороны «Манчестер Юнайтед» последует утром среды, 5 июля. Ранее на этой неделе английской полузащитник прошёл медобследование для манкунианского клуба, а сегодня вечером попрощался с болельщиками «Челси», фактически подтвердив свой уход из клуба.
сезоне-2022/2023 Маунт провёл 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом был рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
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