«Арсенал» готов предложить € 40 млн за Жереми Фримпонга

Лондонский «Арсенал» серьёзно заинтересован в приобретении 22-летнего защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга, сообщает Sport Bild.

По информации источника, для дальнейшего усиления состава главному тренеру команды Микелю Артете необходим атакующий правый крайний защитник. Одним из приоритетных кандидатов является 22-летний Жереми Фримпонг. Лондонский клуб готов отдать € 40 млн «аптекарям» за футболиста.

Напомним, в предыдущем сезоне Жереми попал в символическую сборную сезона лиги по версии Whoscored.

В минувшем сезоне Бундеслиги нидерландский крайний защитник провёл 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.