«Интер» работает над подписанием Лукаку, личные условия согласованы

Миланский «Интер» активно работает над сделкой по подписанию в аренду с обязательством выкупа нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Личные условия контракта между бельгийским форвардом и «нерадзурри» — согласованы, сообщает журналист Николо Шира в своём «Твиттере».

По информации источника, «Интер» пытается договориться об аренде футболиста за € 5 млн с опцией обязательного выкупа за € 30 млн в случае, если миланская команда квалифицируются в Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025. «Интер» уже договорился по зарплате с игроком, она составит € 8,5 млн в год. Сам Лукаку настаивает на возвращении в Италию.

Напомним, в минувшем сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Срок соглашения истёк, игрок вернулся в «Челси», но «нерадзурри» хотят продлить сотрудничество с Ромелу.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Лукаку принял участие в 25 матчах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Вместе с «Интером» бельгиец дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1. В итальянском чемпионате «Интер» занял третье место.