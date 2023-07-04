Орельен Тчуамени не планирует уходить из «Реала» этим летом

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не намерен покидать клуб в это трансферное окно, сообщает издание Marca.
По данным источника, француз хочет вернуть себе место в стартовом составе «сливочных». Его не пугает конкуренция со стороны других футболистов, в том числе Джуда Беллингема, который стал игроком «Реала» этим летом. Отмечается, что и в мадридском клубе рассматривают Тчуамени как важного и перспективного игрока.
Орельен Тчуамени присоединился к мадридцам прошлым летом из «Монако». В первой половине сезона-2022/2023 француз регулярно играл, но после чемпионата мира в Катаре потерял место в основе «сливочных». Всего по ходу завершившейся кампании полузащитник отыграл 33 матча в рамках Ла Лиги и сделал четыре результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 85 млн.
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