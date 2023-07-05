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«Реал» сделал предложение «Фенербахче» по Арда Гюлеру в размере более € 20 млн

«Реал» сделал предложение «Фенербахче» по Арда Гюлеру в размере более € 20 млн
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«Реал» Мадрид сделал официальное предложение о приобретении полузащитника «Фенербахче» Арда Гюлера в размере более € 20 млн, включая бонусы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, в «Реале» полагают, что «Фенербахче» устроит такая сумма. С самим игроком «сливочные» уже договорились. Отмечается, что переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

За первую команду «Фенербахче» турецкий полузащитник провёл 51 матч, забил девять голов и сделал 12 результативных передач. Также на счету Арда Гюлера участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.

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