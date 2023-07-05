Рахимов — об игре с «КАМАЗом»: некоторые моменты просматривались, особенно во втором тайме

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги товарищеского матча с «КАМАЗом» (5:1).
«У нас не было акцента на игру, должны были выполнить свою программу. Утром было тренировочное занятие. Сейчас после матча каждый сделает достаточно большой объём беговой работы. Мы всё-таки хотели обратить внимание на те акценты, которые у нас были, ещё раз их вспомнить, применить то, что нарабатывали в течение недели. Хотя сложно применить всё на фоне усталости, когда идут тяжёлые тренировочные занятия. Но кое-какие моменты просматривались, особенно во втором тайме.
Неправильно говорить о первой игре, доволен или нет. Возвращаясь к тому, что сказал — у нас не было акцента на свежести команды и на подготовке именно к этой игре. Конечно, побеждать приятно, но сегодня это не на первом плане», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.
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