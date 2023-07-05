«Милан» и «Рома» заинтересованы в Адама Траоре
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Бывший нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре стал объектом интереса «Милана» и «Ромы», сообщает журналист Джанлуко Ди Марцио в своём «твиттере».
По информации источника, «Милан» серьёзно размышлял о приглашении 27-летнего игрока, однако сейчас переговоры по игроку поставлены на паузу, что даёт шанс «Роме», которая также видит в Адаме потенциальное усиление линии атаки.
Напомним, Траоре остался без клуба, поскольку его контракт с «волками» истёк и не был продлён.
В предыдущем розыгрыше английской Премьер-лиги Адама принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
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