Роберто Фирмино перешёл в «Аль-Ахли»
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Бразильский нападающий Роберто Фирмино присоединился к «Аль-Ахли» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.
Этим летом 31-летний форвард получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Ливерпулем», к которому он присоединился в 2015 году, перейдя из немецкого «Хоффенхайма». За «красных» Роберто Фирмино провёл 362 матча во всех соревнованиях, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи.
С мерсисайдским клубом бразилец побеждал в английской Премьер-лиге, выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.
В ночь со вторника на среду «Аль-Ахли» официально объявил о переходе Фирмино. Нападающий заключил с клубом трёхлетний контракт.
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