Рашид Рахимов: определённо видно, что у Вуячича есть класс

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру новичка команды Игора Вуячича в товарищеском матче с «КАМАЗом» (5:1).

«Пока никак не буду комментировать игру Вуячича. Видно, что у него хорошие качества — достаточно неплохо играет головой, достаточно надёжен внизу. Игра будет зависеть не только от него, но и от общекомандных действий. Определённо видно, что у него есть класс», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу после одного сезона в Первой лиге. Казанская команда выиграла турнир под руководством Рашида Рахимова. Рахимов возглавил «Рубин» по ходу сезона, во время которого командой также руководили Леонид Слуцкий и Юрий Уткульбаев.

Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом» 23 июля.