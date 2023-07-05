«Арсенал» договорился с «Вест Хэмом» по переходу Райса за рекордную сумму

«Арсенал» достиг договорённости с «Вест Хэмом» о трансфере полузащитника сборной Англии Деклана Райса.
Как сообщает The Athletic, в ближайшее время игрок пройдёт медобследование перед переходом в стан «пушкарей». Сделка оценивается примерно в € 122 млн. Райс станет самым дорогостоящим приобретением в истории «Арсенала», а также самым дорогим английским игроком.
В минувшем сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. С «молотобойцами» 24-летний английский полузащитник выиграл Лигу конференций и был признан лучшим игроком этого турнира.
«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.
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