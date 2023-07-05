Франческо Тотти: я бы скорее умер, чем объявил об уходе из «Ромы»
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Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал об уходе из итальянского клуба.
«Было нелегко покинуть «Рому», но я думал об этом в течение нескольких месяцев. У меня не было доверия, я не был частью проекта, я был просто их талисманом. Этого было недостаточно. Я понял, что стою у них на пути, потому что мне не разрешили высказать своё мнение.
Я бы скорее умер, чем объявил об уходе из «Ромы». Никогда не думал, что покину это место по собственной воле, ведь это была моя семья», — приводит слова Тотти Sky Sport Italia.
Тотти провёл всю свою профессиональную игровую карьеру, играя за «Рому». Итальянский нападающий выступал за родной клуб с 1993 по 2017 год.
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