Источник: Фабиан Бальбуэна возвращается в «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни вернётся в расположение клуба, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, парагвайский футболист не смог найти в Бразилии команду, готовую платить его зарплату. Арендное соглашение игрока с «Коринтиансом» истекло 30 июня.
31-летний Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды. После поправок в соответствующее правило Бальбуэна должен заранее уведомить «Динамо» о своём решении не возвращаться в клуб.
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