Египет и Марокко отобрались на Олимпийские игры-2024

Завершились полуфинальные матчи Кубка африканских наций U23, который проходит в Марокко. Их победители завоевали путёвки на Олимпийские игры-2024.
В Танжере Египет обыграл Гвинею со счётом 1:0. В Рабате Марокко взяло верх над Мали (2:2, по пенальти 4:3). Победители полуфиналов сыграют в решающем матче турнира 8 июля.
На данный момент известно восемь из 16 участников мужского футбольного турнира ОИ-2024. Египет и Марокко присоединились к хозяйке турнира Франции, победителям отбора в Европе Израилю, Испании и Украине и победителям отбора в КОНКАКАФ США и Доминиканской Республике.
7 июля на Кубке африканских наций U23 пройдёт матч за третье место, победитель которого также напрямую попадёт на Игры-2024. Позже пройдут отборочные турниры в Океании (одна путёвка на ОИ), Азии (три путёвки) и Южной Америки (две путёвки). Команда, проигравшая в матче за третье место на Кубке африканский наций U23, проведёт стыковые матчи с четвёртой командой Азии в борьбе за ещё одну путёвку на Игры.
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