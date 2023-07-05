Источник: бразильский тренер по физподготовке покинет «Локомотив»

Тренер по физподготовке «Локомотива» Лусио да Силва не останется в команде и на этой неделе вернется в Бразилию, сообщил журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале. По окончании сезона его контракт не был продлен.

Лусио да Силва находился в клубе с августа 2021 года. «Он работал с шестью разными тренерами и с приходом Галактионова помог команде отлично провести второй круг», — сказано в сообщении журналиста.

В нынешнем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в Премьер-Лиге. На счету команды были 13 побед, 6 ничьих, 11 поражений и 45 очков. По ходу минувшего сезона главными тренерами железнодорожников являлись Йозеф Циннбаэур, Андрей Фёдоров (в качестве исполняющего обязанности) и Михаил Галактионов.