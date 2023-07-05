Дочь Самуэля Это’О требует тюремного заключения для своего отца

Эрика До Росарио Ньевес, дочь экс-игрока «Интера» и «Барселоны» Самуэля Это’О, требует тюремного заключения для своего отца.
«Он задолжал своей дочери алименты более чем за 5 лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики – очень хрупкое, в то время как Это’О живет в роскоши», – приводит слова адвоката дочери Это’О Sport.
Адвокат также заявил, что нахождение Это’О на посту президента Федерации футбола Камеруна не является нормальным, учитывая все его судимости. Экс-футболист был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании и невыплате алиментов одной из других своих дочерей.
В феврале 2022 года камерунец признал Эрику своей дочерью после четырёх лет судебных разбирательств. Суд обязал Это’О выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.
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