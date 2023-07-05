На лосанджелесском дерби должен быть установлен рекорд посещаемости МЛС

На матче «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес», который пройдёт в ночь на 5 июля по московскому времени на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, должен быть установлен рекорд посещаемости МЛС, сообщает ESPN. На арене ожидается более 80 тысяч зрителей, все билеты на игру были проданы.

Предыдущий рекорд в 74 479 человек был установлен на стадионе «Бэнк оф Америка» в матче «Шарлотт» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 5 марта 2022 года.

ФК «Лос-Анджелес» является действующим чемпионом МЛС. Клуб занимает второе место в Западной конференции.

«Лос-Анджелес Гэлакси» лидирует по числу титулов в МЛС, которых у него пять. Сейчас клуб занимает предпоследнее место в Западной конференции.

Эта встреча станет для команд 20-й в их истории. «Гэлакси» побеждал в них восемь раз, проигрывал шесть и ещё пять закончились вничью.