Хавбек сборной США может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни ведет переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе в летнее трансферное окно, сообщил источник ESPN. Эти переговоры недавно перешли в продвинутую стадию.
24-летний Маккенни имеет контракт с «Ювентусом» до 2025 года. Недавно он вернулся из шестимесячной аренды в «Лидс Юнайтед», который в прошлом сезоне вылетел из Английской Премьер-лиги.
«Ювентус» надеется избавиться от игроков и обновить свой состав, а «Боруссия» видит шанс пополнить свою полузащиту. Усложнить переход может негативная реакция болельщиков дортмундцев, так как ранее футболист играл в команде их принципиальных соперников – «Шальке».
За «Лидс» в минувшем сезоне Маккенни провёл 20 матчей, отметившись одной передачей.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
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