В Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти работает последний год в клубе. Итальянский специалист займёт аналогичную должность в сборной Бразилии в 2024 году. Эту информацию подтвердил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.
«Анчелотти повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года, его контракт будет действовать по чемпионат мира 2026 года», — приводит слова Родригеса El Chiringuito в «Твиттере».
Тренером сборной до прихода Анчелотти должен стать Фернандо Диниз, который будет совмещать посты в национальной команде и «Флуминенсе».
64-летний Анчелотти во второй раз пришёл в мадридскую команду в июле 2021 года, сменив на этой должности ушедшего Зинедина Зидана. С «Реалом» за два года Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 5 июля 2023
-
05:28
-
05:10
-
05:07
-
04:56
-
04:53
-
04:41
-
04:17
-
04:10
-
03:54
-
03:52
-
03:47
-
03:25
-
03:18
-
03:06
-
02:59
-
02:45
-
02:19
-
02:08
-
01:57
-
01:43
-
01:40
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:27
-
00:10
-
00:10
-
00:09
-
00:04
- 4 июля 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:26