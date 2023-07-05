Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года

В Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти работает последний год в клубе. Итальянский специалист займёт аналогичную должность в сборной Бразилии в 2024 году. Эту информацию подтвердил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

«Анчелотти повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года, его контракт будет действовать по чемпионат мира 2026 года», — приводит слова Родригеса El Chiringuito в «Твиттере».

Тренером сборной до прихода Анчелотти должен стать Фернандо Диниз, который будет совмещать посты в национальной команде и «Флуминенсе».

64-летний Анчелотти во второй раз пришёл в мадридскую команду в июле 2021 года, сменив на этой должности ушедшего Зинедина Зидана. С «Реалом» за два года Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
У Анчелотти и «Реала» возникли разногласия из-за ставки Переса на будущую сделку по Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023