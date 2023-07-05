Источник: «Унион» арендует американского полузащитника у «Лидса»

Полузащитник сборной США Бренден Ааронсон близок к тому, чтобы перейти в берлинский «Унион» на правах аренды, сообщил источник ESPN. Футболист принадлежит «Лидс Юнайтед».
Ааронсон перешёл в английский клуб из «Ред Булл Зальцбург» в прошлом году за сумму около $ 30 млн. После вылета «Лидса» из Английской Премьер-Лиги он искал возможность продолжить карьеру в другом месте. «Унион» в этом году занял четвёртое место в Бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов УЕФА.
В единственном сезоне в АПЛ 22-летний Ааронсон поучаствовал в 36 из 38 матчей, забил один гол и сделал три передачи.
В 2020 году форвард дебютировал в сборной США. На ЧМ-2022 он принял участие во всех четырёх матчах национальной команды, выходя на замены.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
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