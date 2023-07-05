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Сборная Франции огласила заявку на женский чемпионат мира по футболу

Сборная Франции огласила заявку на женский чемпионат мира по футболу
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Женская сборная Франции опубликовала заявку из 23 футболистов, которые примут участие на женском чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Он пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года. Заявка опубликована на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Вратари: Солен Дюран («Сассуоло»), Полин Пейро-Маньен («Ювентус»), Констан Пико («ПСЖ»).
Защитники: Сельма Баша («Лион»), Эстель Каскарино («Манчестер Юнайтед»), Элиза де Алмейда («ПСЖ»), Сакина Каршауи («ПСЖ»), Маэль Лакрар («Монпелье»), Ева Периссе («Челси»), Венди Ренар («Лион»).
Полузащитники: Кенза Дали («Астон Вилла»), Лаурина Фазер («ПСЖ»), Грейс Гейоро («ПСЖ»), Амандин Анри («Энджел Сити), Леа ле Гаррек (»Флери 91"), Амель Маджри («Лион»), Сэнди Толетти («Реал» Мадрид).
Нападающие: Вивиан Ассейи («Вест Хэм»), Вики Бенчо («Лион»), Кадидьяту Диани («ПСЖ»), Наоми Феллер («Лион»), Эжени ле Соммер («Лион»), Клара Матео («Париж»).

Лучшим результатом сборной Франции на чемпионате мира является четвёртое место.

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