Сборная Франции огласила заявку на женский чемпионат мира по футболу

Женская сборная Франции опубликовала заявку из 23 футболистов, которые примут участие на женском чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Он пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года. Заявка опубликована на официальном сайте Федерации футбола Франции.
Вратари: Солен Дюран («Сассуоло»), Полин Пейро-Маньен («Ювентус»), Констан Пико («ПСЖ»).
Защитники: Сельма Баша («Лион»), Эстель Каскарино («Манчестер Юнайтед»), Элиза де Алмейда («ПСЖ»), Сакина Каршауи («ПСЖ»), Маэль Лакрар («Монпелье»), Ева Периссе («Челси»), Венди Ренар («Лион»).
Полузащитники: Кенза Дали («Астон Вилла»), Лаурина Фазер («ПСЖ»), Грейс Гейоро («ПСЖ»), Амандин Анри («Энджел Сити), Леа ле Гаррек (»Флери 91"), Амель Маджри («Лион»), Сэнди Толетти («Реал» Мадрид).
Нападающие: Вивиан Ассейи («Вест Хэм»), Вики Бенчо («Лион»), Кадидьяту Диани («ПСЖ»), Наоми Феллер («Лион»), Эжени ле Соммер («Лион»), Клара Матео («Париж»).
Лучшим результатом сборной Франции на чемпионате мира является четвёртое место.
- 5 июля 2023
-
05:28
-
05:10
-
05:07
-
04:56
-
04:53
-
04:41
-
04:17
-
04:10
-
03:54
-
03:52
-
03:47
-
03:25
-
03:18
-
03:06
-
02:59
-
02:45
-
02:19
-
02:08
-
01:57
-
01:43
-
01:40
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:33
-
00:27
-
00:10
-
00:10
-
00:09
-
00:04
- 4 июля 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:26